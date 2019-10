Shy'm (DALS) : Combinaison en cuir XXL et bijoux bling bling, son look ghetto

Placé sous le thème du retour en enfance, le sixième prime de Danse avec les stars a proposé un défi inédit aux candidats toujours en lice : danser avec des enfants. Pour relever le challenge, six candidats étaient encore dans la compétition le 26 octobre 2019 : Clara Morgane, Linda Hardy, Ladji Doucouré, Sami El Gueddari, Azize Diabaté et Elsa Esnoult. Comme à son habitude, Shy'm a encore une fois fait honneur à l'émission en choisissant une tenue tout à fait raccord avec le thème de la soirée.

Pour ce prime, la membre du jury de 33 ans a choisi un look très "old school". Une tenue digne des plus grands street artists des années 90. Survêtement en cuir oversize bleu pastel, Doc Martens rouges et, pour couronner le tout, bijoux bling bling (accessoire indispensable de tout rappeur à l'ancienne qui se respecte). Chaîne en or XXL, créoles et bagues à foison, Shy'm n'a pas lésiné sur les moyens pour montrer qu'elle pèse dans le rap game.

Un véritable changement de cap pour celle qui revêt d'habitude des tenues toujours très sexy à chaque prime. Sur Twitter, les réactions ont été mitigées quant à ce nouveau style. Si certains rapprochent la tenue de Shy'm de celle d'un cosmonaute, d'autres se demandent s'il ne s'agit pas en réalité de la combinaison idéale pour réaliser de petits travaux d'entretien chez soi. Qu'en pense Valérie Damidot ?