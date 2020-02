Clara Morgane : Seins nus dans son lit, elle se dévoile dans l'intimité

Sexy, sensuelle et glamour... Clara Morgane n'a aucun complexe et le prouve un peu plus chaque jour. Femme fatale au corps de rêve, la belle blonde s'exhibe régulièrement en lingerie fine pour le plus grand plaisir de ses fans. Pour ravir une nouvelle fois ses nombreux followers, la meneuse de revue de 39 ans a posté un nouveau cliché d'elle le 23 février 2020. Poitrine nue, la femme de Jérémy Olivier s'affiche dans des draps blancs allongée telle une nymphe, son bras dissimulant subtilement ses seins. Une photographie qui a dû illuminer la journée de plus de 650 000 abonnés qui suivent la nouvelle chroniqueuse de TPMP sur Instagram mais aussi peut-être... celle de son chéri Jérémy ?

Maman d'un petite fille âgée de 4 ans dont elle n'a jamais voulu dévoiler publiquement le prénom, Clara Morgane commence l'année 2020 en beauté. Après la sortie de son calendrier Geisha, l'ancienne candidate de DALS fait le show au César Palace dans le spectacle baptisé Le cabaret de Clara. Meneuse de revue, la jeune maman éblouit les spectateurs chaque vendredi jusqu'au 13 mars 2020 dans des tenues composées de strass et paillettes. Côté pro, Clara a également ouvert une boutique de l'amour à Paris à l'occasion de la Saint-Valentin, le Clara Morgane Store. L'occasion d'aller shopper vêtements et accessoires sexy imaginés par la star.

Mais ce n'est pas tout. Clara Morgane est devenue depuis peu de temps chroniqueuse sur C8 dans TPMP aux côtés de Cyril Hanouna. Présente pour palier à l'absence de Kelly Vedovelli, souffrante, la belle blonde fait un carton à chacune de ses apparitions sur la chaîne. Qui sait, peut-être le début d'une grande carrière à la télévision ?