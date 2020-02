Clara Morgane draguée par Will Smith : son anecdote étonnante

Après Vanessa Paradis et Johnny Depp, on aurait pu voir une personnalité française vivre une belle histoire d'amour avec une grosse star américaine. Comme elle l'a révélé lors de son passage à La Grande Darka (C8), le samedi 1er février, Clara Morgane avait toutes ses chances avec Will Smith. Alors que la bande de Cyril Hanouna était lancée sur le sujet "par quelles stars ont été dragués nos chroniqueurs ?", l'animatrice télé a raconté comment l'acteur américain avait cherché à la séduire sur le plateau d'une émission télé.

"Vous avez dit 'dragué' ? Will Smith !", lance Clara Morgane, sous les cris de l'assemblée, avant d'en dire un peu plus. "Oui, c'est quand il venait en France, on avait partagé une émission télé [La Méthode Cauet (NRJ12), NDLR], il a été très très sympathique", poursuit la meneuse de cabaret. Face aux doutes de ses comparses, elle confirme : "J'ai dit 'draguée' !"

C'est là qu'une chroniqueuse fait une remarque très juste. À l'époque, même si on ignore la date exacte, Will Smith était déjà forcément marié à Jada Pinkett-Smith, qu'il a épousée en 1997, après l'avoir rencontrée en 1994 alors qu'elle auditionnait pour jouer sa petite amie dans Le Prince de Bel-Air. "Oui, mais c'est Will Smith !", renchérit la chanteuse, qui n'en dira pas plus sur leur rencontre.

Il est bien possible que Clara Morgane ait refusé les avances de Will Smith par amour pour son mari Jérémy Olivier. En 2011, elle dévoilait être en couple depuis deux ans avec le DJ et producteur dans le Réveil Malin de MFM. En décembre 2015, le couple accueillait d'ailleurs son premier enfant : une petite fille de 4 ans dont on ne connaît pas le prénom.