Clara Morgane : Rare déclaration à son mari Jérémy Olivier, "l'homme idéal"

Elle est sur tous les fronts. Mais entre sa participation à Danse avec les stars 10, son cabaret, ses boutiques en ligne et la sortie de son nouveau calendrier 2020, Clara Morgane est aussi et surtout femme et mère. Surchargée de travail, la belle Marseillaise a heureusement trouvé le partenaire idéal pour l'aider à alléger son quotidien tout en la soutenant artistiquement. "Ecoutez, je ne vais pas vous mentir. J'ai rencontré l'homme idéal, a-t-elle tout simplement expliqué dans l'émission Je t'aime etc, sur France 2. Moi je ne pensais jamais me marier, je ne pensais pas du tout que c'était fait pour moi. C'est-à-dire qu'il est venu contrarier toutes mes croyances ancrées pures et dures."

Il est vrai que Jérémy Olivier a tout de suite compris les besoins de sa moitié. Le couple collabore d'ailleurs aussi bien à la ville qu'à la scène. Le cabaret ? Ils l'ont monté main dans la main. Les calendriers sexy de Clara Morgane ? C'est lui qui prend les photographies. "Je suis une fille qui adore la liberté, je voulais être libre de mes choix, absolument indépendante, rappelle-t-elle le vendredi 22 novembre 2019. Et il est arrivé dans ma vie et son message a été : 'Moi, ce que je veux, c'est que tu sois toi-même. Que tu sois une artiste sur scène !' Et en plus, c'est un musicien, c'est un artiste. Il m'a offert ce cadeau fantastique."