Clara (Secret Story) enceinte et victime de contractions "douloureuses"

Clara Bermudes avait officialisé sa grossesse le 13 mars 2019. "Les futurs parents vous disent bonjour", avait-elle légendé une photo de son compagnon Louis et elle. Et mi-avril, elle avait dévoilé le sexe de son bébé. "My son & I", avait-elle écrit en commentaire d'une photo d'elle, cheveux au vent.

La famille Secret Story s'agrandira donc prochainement. La gagnante de son édition, Anaïs Camizuli, est également enceinte de son premier enfant. Une petite fille que son mari Sultan et elle attendent avec impatience.

On imagine qu'Émilie est devenue maman, car Clara avait annoncé sa grossesse en 2016. Alexia Mori est l'heureuse mère de Louise (2 ans) et de Margot (10 mois), et Tara Damiano a accueilli le petit Mayron le 9 novembre 2018.