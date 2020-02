Clémence Botino : Formée à la traite des vaches au Salon de l'agriculture

Élue Miss France 2020 le 14 décembre 2019, Clémence Botino a eu le plaisir de faire la visite rituelle du 57e Salon de l'Agriculture en compagnie de Sylvie Tellier. Le 26 février 2020, la jeune femme de 23 ans a arpenté les allées et admiré avec des étoiles plein les yeux les différents stands du salon. Découverte des animaux de la ferme, câlins avec les brebis et même traite de vache, Clémence a pu se lancer de toutes nouvelles aventures. Sur Instagram, elle raconte : "J'avais jamais trait une vache, donc c'était un petit peu la surprise de la journée." Entre les lapins, les cochons ou les chèvres, Clémence a partagé avec ses abonnés sa rencontre avec les différents animaux de la ferme.

J'ai pu déguster plein de saveurs différentes

Passage obligé au stand d'outre-mer où la reine de beauté originaire de Guadeloupe a pris la pose avec la directrice générale de la société Miss France. Arrivée au stand melons de Guadeloupe, Clémence a pu rencontrer Miss Wallis et Futuna 2020. Un peu plus tard dans la journée, elle a également fait la connaissance des Lotois pour la traditionnelle journée du Lot. Côté saveurs culinaires, Miss France a goûté de nombreux mets gourmands et différentes spécialités du terroir. En story Instagram, elle raconte"J'ai pu déguster plein de saveurs différentes" et indique qu'elle est repartie de l'événement les bras chargés de cadeaux et de victuailles.

Un moment "super avec beaucoup de bonne humeur" qui a énormément plu à la nouvelle protégée de Sylvie Tellier. "J'ai rencontré énormément de passionnés. (...) Je pense qu'on devrait être tous fiers de notre culture et cet événement est juste emblématique." Une journée remplie de surprises et de gourmandises !