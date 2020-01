Miss France 2020 : Retour triomphal en Guadeloupe pour Clémence Botino

C'est un retour triomphal digne des plus grandes stars internationales. Le 13 janvier 2020, Clémence Botino, élue Miss France en décembre 2019, a retrouvé sa Guadeloupe natale, en compagnie d' Ophély Mézino, première dauphine de Miss Monde 2019. Pour l'occasion, les Guadeloupéens ont mis les petits plats dans les grands. Entre musique, costumes, paillettes et nuées de journalistes, les reines de beauté ont été accueillies en grande pompe dès leur arrivée à l'aéroport de Pointe-à-Pitre.

Quelques jours avant leur retour sur l'île papillon, les jeunes femmes avaient déjà vivement incité les Guadeloupéens à venir nombreux pour l'occasion. Un voeu qui a été largement exaucé puisque Clémence Botino et Ophély Mézino ont été reçues comme des princesses. Dans leurs stories Instagram, elles ont partagé de nombreuses photos et vidéos de l'événement. Sylvie Tellier, fidèle accompagnatrice des Miss, était également du voyage. Portées par la liesse générale, les deux beautés n'ont pas hésité à faire quelques pas de danse au milieu de la foule et des journalistes, ravis de capturer ces instants de bonheur.

C'est le 14 décembre 2019 que Clémence Botino, 22 ans, a été élue Miss France 2020 au terme d'un formidable show au Dôme de Marseille. Dans le même temps, de l'autre côté de la Manche, Ophély Mézino défendait quant à elle, les couleurs de la France au concours de Miss Monde 2019. Compétition lors de laquelle elle a décroché l'écharpe de première dauphine, juste derrière sa camarade Miss Jamaïque.

En deux ans, la Guadeloupe a illuminé les podiums des concours de beauté. Une immense fierté pour les locaux qui n'ont pas manqué de féliciter leurs ambassadrices comme il se doit. Les deux reines de beauté pourront également profiter de leurs familles et de leurs amis, qu'elles n'ont pas vus depuis déjà plusieurs mois. De son côté, Clémence Botino court les émissions de télé et de radio depuis son sacre. Dans la foulée, elle a également pu découvrir ses nouveaux appartements, situés en plein Paris. Une nouvelle vie s'offre à la jeune femme, qui a dû mettre ses études d'histoire de l'art entre parenthèses pour profiter pleinement de l'expérience Miss France. Son retour en Guadeloupe marque une première petite parenthèse qui devrait lui permettre de souffler un peu, avant de repartir sur les routes de France et du monde entier.