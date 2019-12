Clémence Botino, Miss France 2020 : l'étonnante tradition qu'elle veut perpétuer

Le 14 décembre dernier, Clémence Botino était élue Miss France 2020. À seulement 22 ans, la jolie Guadeloupéenne devient donc la 90e reine de beauté nationale, succédant ainsi à Vaimalama Chaves, Iris Mittenaere ou encore Camille Cerf. À peine sacrée, Clémence Botino a multiplié les apparitions publiques et les interviews. Une véritable tournée marathon qui ne lui fait toutefois pas peur, bien au contraire. Lors de son premier déplacement officiel à Disneyland Paris, la jeune femme s'est tout de suite montrée très à l'aise dans l'exercice.

Qui dit Miss France dit aussi nouveau logement. En effet, chaque année, la gagnante du concours intègre l'appartement de fonction, qui se trouve dans le 17e arrondissement de la capitale, dans le quartier de Ternes. Là, elles peuvent se ressourcer et profiter d'un peu de calme. Lors d'une interview pour Le Parisien, Clémence Botino a fait part de son ressenti en posant ses valises. "J'étais super contente de le découvrir, il y avait plein de cadeaux. La première nuit, je me suis réveillée en sursaut, car je me suis rendu compte d'un seul coup que je dormais dans le lit des Miss France, celui de Marine Lorphelin, de Flora Coquerel...", confie-t-elle avec enthousiasme. Vaimalama Chaves lui a par exemple laissé "des colliers de coquillages qui sentent le monoï et la fleur de tiaré, en guise de bienvenue".

En outre, c'est en arrivant dans cet appartement qu'elle a pris conscience pour la première fois de ce qu'elle vivait, et plus particulièrement en découvrant une pièce. "Quand j'ai vu les murs des toilettes remplis de tous les mots de celles qui m'ont précédée, c'est là que j'ai réalisé que j'étais Miss France à mon tour", explique-t-elle. Une coutume que Clémence Botino a bien l'intention d'honorer une fois son règne terminé. "J'ai sauté partout tellement j'étais heureuse. J'avais entendu parler de cette tradition des filles entre elles, mais là, c'était devant moi. J'ai eu accès à ce qui me paraissait inaccessible... Et j'ai un an pour penser à ce que je vais y écrire à mon tour."