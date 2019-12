Clémence Botino, Miss France 2020 : un début de règne magique à Disneyland Paris

"J'ai l'impression d'être une princesse aujourd'hui." C'est ainsi que Clémence Botino a vécu son premier déplacement officiel. Et pour cause, notre Miss France 2020 s'est rendue il y a quelques jours à Disneyland Paris pour partir à la rencontre de fans. Une première journée en tant que reine de beauté qui s'est avérée magique pour la jeune Guadeloupéenne de 22 ans. "Je pense que c'est le plus bel endroit que j'aurais pu trouver", s'est-elle extasiée.

Accompagnée de Sylvie Tellier pour l'occasion, Clémence Botino a pu se lier d'amitié avec Mickey, Minnie ainsi que toutes les princesses et les princes de l'univers féérique de Disney. "C'est incroyable quand je vois que Buzz l'Eclair me fait un petit coeur de loin, je me dis 'waouh, il y a quelque chose qui a changé'", se réjouit-elle. C'est donc des souvenirs plein la tête qu'elle s'apprête à clôturer cette année 2019. Sur son compte Instagram, Miss France 2020 n'a pas hésité à partager une photo de cette journée inoubliable, glissant au passage un bilan de sa première semaine marathon "entre les plateaux télé, les radios, les shootings, [sa] journée à Saint-Avold et [son] séjour à Disneyland".

De son côté, sa marraine porte-bonheur Sylvie Tellier a elle aussi relayé sur sa page quelques souvenirs de ce moment. Dans une vidéo postée lundi et prise à Disneyland, on aperçoit Clémence Botino faisant part de sa grande joie. "C'est au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Parce que venir à Disney en tant que Miss France, c'est un rêve. Mais venir à Disney pendant la période de Noël où tout est féérique, tout émerveille les enfants, c'est incroyable. (...) Après, j'espère pouvoir faire rêver les petites autant que les princesses Disney." Avec sa couronne et ses robes toutes plus éblouissantes les unes que les autres, nul doute que le pari sera relevé haut la main.