Clémence Botino, Miss France 2020, est en couple : son père vend la mèche

La vie de la Miss Guadeloupe Clémence Botino a changé depuis le 14 décembre 2019. Ce soir-là, l'étudiante de 22 ans en histoire de l'art à la Sorbonne a été sacrée Miss France 2020 et a ainsi succédé à Vaimalama Chaves. Elle enchaîne donc les événements ces derniers jours et vit un rêve, comme l'a confié son papa Olivier à France Dimanche. Il a également fait une autre grande révélation.

On ne sait pas si cela plaira à Clémence Botino, mais son père a admis auprès de nos confrères qu'elle était en couple. Et selon lui, la malédiction qui veut que les reines de beauté élues finissent célibataires ne s'abattra pas sur sa fille, qui vivrait une romance sérieuse et apaisante. Et son compagnon la soutiendrait à 100% dans cette nouvelle aventure : "Clémence a un petit ami qui est venu la soutenir lors de l'élection, signale-t-il. Comme elle, il est étudiant en métropole. Ça fait quelque temps qu'ils sont ensemble." Olivier n'a pas souhaité en dire plus, afin de préserver l'intimité de Miss France 2020. "Mais cela fait partie de l'équilibre de Clémence. Je pense qu'on ne peut pas gagner ce genre d'élection si on n'a pas en soi un équilibre général", a-t-il conclu.

Olivier a ensuite fait part de sa fierté de voir sa fille vivre ce rêve : "Avec mon épouse Katia, dit-il, on a vécu cette élection avec beaucoup de stress et d'angoisse au départ, et beaucoup de joie à la fin." Tous deux espèrent que Clémence Botino n'aura aucun mal à gérer ce tourbillon médiatique : "Je suis le papa, donc je suis forcément un peu moins angoissé que la maman, estime-t-il. Je connais ma fille et je pense qu'elle saura gérer. Clémence a assez de maturité pour rester comme elle est et affronter toutes les problématiques et les épreuves du mieux qu'elle le pourra. C'est une personne naturelle et authentique."

