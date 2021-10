Clémentine (Koh-Lanta) en couple : "l'amour parfait" avec Jérôme, confidences...

Avant Koh-Lanta, La Légende, Clémentine avait déjà participé deux fois au célèbre jeu de survie de TF1. Elle a été finaliste en 2017 et éliminée d'une saison All Stars baptisée Le Combat des héros en 2018. Depuis sa première apparition, l'aventurière n'a pas changé. Toujours la même rage de vaincre – d'où son surnom Clem la rage –, la même détermination, les mêmes valeurs... mais un nouvel homme dans sa vie ! En effet, c'est fini avec Valentin, qu'elle avait présenté aux téléspectateurs lors d'un confort en 2017. Aujourd'hui, Clémentine est en couple avec un certain Jérôme ! En interview pour Purepeople.com, elle en dit plus sur sa vie amoureuse.

A l'époque en 2017, vous aviez eu la chance de voir votre compagnon partager un moment avec vous sur l'île... Comment a-t-il vécu cette nouvelle participation ?

C'est Valentin qu'on voit à l'écran à ce moment-là. C'est mon ex-copain, avec lui c'est terminé depuis 5 ans. Ensuite, il y en a sûrement eu d'autres (rires) ! Aujourd'hui, je suis en couple avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, il y a eu confusion. J'ai mon meilleur pote qui s'appelle Jérôme, mon frère s'appelle Benjamin et mon copain actuel s'appelle Jérôme aussi. Je suis partie à Madère avec Jérôme mon meilleur pote, j'ai fait le tour du monde avec Benjamin et actuellement je vis l'amour parfait avec Jérôme mon petit copain. Et j'ai racheté le restaurant de mon copain, il n'a plus rien à voir là-dedans maintenant c'est mon restaurant à moi. Mais c'est lui qui a créé le concept. Je suis avec lui depuis bientôt 2 ans.

Comment votre compagnon Jérôme a-t-il vécu votre participation à Koh-Lanta, La Légende ?

Il m'a laissée partir, il ne sait pas du tout comment fonctionne la télé. Il appréhendait la diffusion, la notoriété. Mais en fait on se rend compte que nous dans notre montagne, on est plus tranquilles qu'en ville. Il prend tout du bon côté.

Avez-vous des projets à deux ?

On aimerait voyager tous les deux d'une manière éco-responsable. Il a 35 ans, moi j'ai 30 ans donc forcément on a des projets... mais il n'y a rien de concret pour l'instant.