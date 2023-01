CNews : Un chroniqueur écarté après des propos polémiques ? Pas de retour annoncé "pour l'instant"

C'est un dérapage qui n'est pas du tout passé. Le 27 décembre 2022, Jean-Claude Dassier était présent sur CNews en tant que chroniqueur comme il l'est depuis dix ans. Mais l'ancien directeur de LCI et ex-président de l'Olympique de Marseille a cette fois été l'auteur d'un bad buzz en glissant une remarque très déplacée lors d'un débat intitulé Violences des jeunes : comment dire stop ? dans l'émission La belle équipe. Jean-Claude Dassier s'en était alors pris à la communauté musulmane, estimant que "les musulmans, ils s'en foutent de la République. Ils ne savent même pas ce que le mot veut dire".

Ses déclarations n'avaient pas été contredites au cours de l'émission par ses camarades mais ont en revanche suscité un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs avaient même décidé de signaler la séquence problématique auprès de l'Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Et le 4 janvier dernier, l'institution a saisi un membre du Conseil d'Etat, qui devait étudier une possible sanction.

En attendant le verdict, Jean-Claude Dassier a en tout cas disparu des radars. Le journaliste de 81 ans n'est en effet plus réapparu sur CNews depuis sa sortie publique décriée. Nos confrères de Puremédias ont alors contacté la chaîne pour tenter d'en savoir plus, laquelle a confirmé que son chroniqueur n'intervenait plus "pour l'instant" et que "son retour n'est pas encore évoqué". CNews a par ailleurs souhaité rappeler que Jean-Claude Dassier n'était pas salarié mais uniquement chroniqueur, comme il l'a été un temps pour les émissions L'heure des pros et Punchline. Le dirigeant d'entreprise n'a de son côté pas souhaité réagir à sa situation.