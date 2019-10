Coach Joe : Omar Sy, Leila Bekhti, Kim Kardashian... Qui est le coach de stars ?

Ce mardi 8 octobre 2019, M6 donne le coup d'envoi d'Objectif 10 ans de moins, une nouvelle émission de coaching menée par Cristina Cordula. Avec l'aide du docteur Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste, et d'autres coachs, elle est venue en aide à des personnes qui souhaitaient paraître plus jeunes. Parmi elles se trouvait Joël Bouraïma, alias coach Joe coach. Comme il l'a confié à Purepeople, il sera le "référent expert sport" et proposera des activités physiques et sportives par thématique. "J'adapte mes exercices aux objectifs, donc on va voir plein de choses différentes", a ajouté l'homme de 38 ans.

Coach Joe est loin d'être un novice en la matière. Après avoir étudié le sport et la traumatologie à la prestigieuse l'université Paris Orsay, il s'est envolé pour l'Australie et avait fait partie d'une équipe de football. Il a également commencé à donner des sessions d'entraînements individuels. Au fil des années, il a réussi à se faire une place dans le monde des people en coachant Omar Sy pour le film Intouchables. Ce dernier, dont il est toujours proche, lui a même dédié son prix, un moment inoubliable pour lui : "On a grandi à une ville d'écart, donc on s'est côtoyé bien avant Intouchables. Je sais d'où il vient et ce par quoi il est passé pour en arriver là. De le voir lever le César et d'y avoir contribué... c'était énorme." Il a aussi aidé Gad Elmaleh, Leïla Bekhti pour la série de Canal+ Jour polaire ou encore Marina Foïs.

Sa rencontre déterminante et stressante avec Kanye West

Côté US, il a eu la chance de travailler avec Kanye West à partir de 2013. Et il se souvient encore de sa grosse appréhension avant leur première rencontre : "Je ne savais pas à quoi m'attendre, ce qu'il allait me demander, s'il allait être souriant, s'il allait accepter de faire ce que je lui demandais. Cette phase d'attente, ça a été le pire pour moi. Au final, tout s'est bien passé et je suis encore avec lui et sa famille depuis presque sept ans." Cela lui a permis d'ensuite travailler avec son épouse Kim Kardashian afin de l'aider à perdre le poids de sa première grossesse. "C'était un challenge plutôt cool. Je suis allé trois mois à L.A. et j'ai relevé le challenge. C'est ce qui a fait que mon nom a commencé à circuler et qu'ils ont continué à faire appel à moi ensuite. Entre 2013 et 2015, j'ai fait des allers-retours entre la France et les États-Unis", a précisé Coach Joe. En parallèle, il a coaché d'autres stars américaines, ce qui l'obligeait à faire de nombreux voyages. En 2015, il a donc pris la décision de s'installer à Los Angeles afin que son épouse et ses deux enfants ne souffrent pas de ses absences à répétition.

Coach Joe a souligné le fait qu'une bonne hygiène physique passait avant tout par l'alimentation. Le sport est un complément et Cristina Cordula (54 ans) l'a semble-t-il compris, car, selon Joël Bouraïma, elle ne fait pas son âge.