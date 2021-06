Colonel Reyel : Que devient l'auteur des tubes "Aurélie" et "Celui" ?

Un an après le succès d'Au Rapport, en 2012, Colonel Reyel avait essayé de renouveler l'exploit avec l'album Soldat de l'amour, qui ne s'est hélas vendu qu'à 10 000 exemplaires.

Après cet échec, l'artiste âgé de 36 ans s'est fait plus discret dans le monde la musique. Jusqu'en 2016, où il a sorti un nouveau projet intitulé Ce soir ou jamais, comprenant quatre titres dont le morceau Bando Love. Une fois encore, le succès commercial n'était pas au rendez-vous.

Dans une interview accordée à Purecharts en 2017, il revenait sur son ascension fulgurante et son passage à vide : "Je suis conscient aussi d'avoir eu de la chance d'avoir été médiatisé sur les plus grandes chaines nationales. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je me sens chanceux d'en avoir bénéficié pendant quelque temps (...) La musique, j'en ai toujours fait et elle ne se résume pas qu'à ça. Il y a un peu moins d'exposition en ce moment, c'est vrai. Mais j'ai plus eu souvent l'habitude de ne pas en avoir. Ça ne me fait pas peur. Je travaille tous les jours pour essayer de retrouver cette exposition".

Colonel Reyel a sorti, le 14 février 2020, un album nommé One Love sur lequel on peut entendre 12 titres. On lui souhaite de rapidement retrouver les sommets de ses débuts.