Comme Léna Situations, adoptez le pantacourt

Achetez ce pantacourt Move Beyond pour 31,99 € sur Amazon

Il n'y a pas à dire, Léna Situations a fait sensation ces derniers jours. La youtubeuse portait ainsi un total look Louis Vuitton pour assister au défilé de la marque. S'il se composait d'un crop top sans manches formant une croix et de bottes hautes métallisées et à rayures argent et noir, c'est bien son pantacourt qui a attiré tous les regards. Taille basse, il arborait une teinte métallisée elle aussi rose gold. Soit un hommage fracassant aux années 2000, décennie plus en vogue que jamais. Pour vous l'approprier vous aussi, découvrez ce modèle Move Beyond. Plus sobre avec sa couleur noire, vous pourrez ainsi le porter en journée, au travail ou pour vous balader. C'est l'alternative parfaite au pantalon que vous allez bientôt délaisser avec l'arrivée du printemps. Avec sa coupe bootcut, il met en plus votre silhouette en valeur en moulant vos hanches et en élançant vos jambes avec son bas évasé. Léna Situations va vouloir copier votre look à coup sûr !