Coralie Porrovecchio raconte son accouchement "bizarre" : "On était un peu stupéfaits"

Le 15 janvier 2022, Coralie Porrovecchio a raconté les coulisses de son accouchement sur Snapchat. Maman de Leeroy (né en mai 2020) et de Kingsley (né le 10 janvier 2022), l'ancienne candidate de Secret Story 9 a tout d'abord expliqué que ses derniers jours de grossesse ont été très compliqués car les médecins suspectaient un "risque de phlébite" chez la future maman.

Plus de peur que de mal pour la fiancée du joueur de l'OM Boubacar Kamara, qui est finalement rentrée à l'hôpital le 10 janvier (soit deux jours après son terme). Une fois arrivée sur place, les médecins ont décidé de déclencher son accouchement à midi grâce à une perfusion. L'accouchement a été "très rapide" selon Coralie puisqu'il n'a duré que quatre heures. "Tout est arrivé très vite", confie l'ancienne candidate de télé-réalité.

"On était un peu stupéfaits, enfin tout était prêt sans être prêt c'était un accouchement un peu bizarre, pas préparé du tout et du coup c'était bien mais on s'y attendait pas donc on a pas pu vraiment se préparer ni même préparer Leeroy", explique-t-elle. Après la naissance de Kingsley, son fils a dû passer plusieurs examens de santé car les médecins étaient inquiets à cause de son poids.

Elle raconte : "Quand Kingsley est né c'était un beau bébé, 50 cm, 34 de tour de tête. Par contre il pesait 2,9 kg ce qui est un poids normal, mais par rapport à ma taille et celle de Bob, il devait peser minimum 3kg donc ils voulaient absolument savoir pourquoi il pesait que 2,9 kg. Ils lui ont fait pleins d'examens, il est même passé par la néonat'", confie Coralie Porrovecchio.

Heureusement, tout s'est bien fini pour le petit garçon qui n'a aucun problème de santé. "J'étais un peu dans le mal à l'hôpital car j'ai dû attendre les résultats de tous ses examens mais tout va bien !" révèle la jolie brune, soulagée pour son nouveau-né et prête à débuter sa nouvelle vie de maman de deux petits garçons.