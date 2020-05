Corey La Barrie tué à 25 ans dans un accident : une star de télé-réalité arrêtée

Le vidéaste star de YouTube, Corey La Barrie, est mort dans un accident de voiture, le jour de ses 25 ans. Comme l'annonce la police de Los Angeles dans un communiqué transmis à plusieurs médias américains que l'incident a eu lieu aux alentours de 21h30, le 10 mai 2020, à l'angle d'Huston Street et de Carpenter Avenue. Tandis que le conducteur était transporté à l'hôpital, la mort du passager, Corey La Barrie, a été prononcée sur les lieux de l'accident.

La police de Los Angeles a également révélé l'identité du conducteur de cette McLaren 600LT, le tatoueur Daniel Silva. Il est connu pour sa participation à la télé-réalité Ink Master, également diffusée en France. Les autorités disent qu'il a "quitté la route avant de percuter un panneau stop et un arbre".

C'est là que l'histoire devient plus sombre : Daniel a en effet tenté de s'enfuir. "Le conducteur de la McLaren est sorti du véhicule et a essayé de quitter les lieux, mais il a été stoppé par des citoyens qui essayaient de lui venir en aide. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans la collision", ont détaillé les forces de l'ordre.

Il a également été annoncé que Daniel Silva avait été arrêté pour meurtre, la police évoquant une "conduite sous influence ayant causé une collision fatale".

Corey La Barrie avait plus de 330 000 abonnés sur YouTube. Il prévoyait de streamer sa fête d'anniversaire sur Twitch. Sur ses dernières stories Instagram, on le voyait boire du champagne et danser sur une musique de 2 Chainz. Sur YouTube, Corey faisait des challenges, des vlogs et des vidéos lifestyle, principalement. Il avait commencé sa chaîne en février 2016.