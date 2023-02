Corinne et Gilles Benizio (Shirley et Dino) : Leur fille Elisa est le sosie de sa mère

En janvier 2023, le couple formé par Shirley et Dino s'étaient confiés sur leur nouvelle vie aux journalistes de La Provence. Retirés des théâtres, ils confiaient : "On n'avait plus envie. On ne voulait pas être moins bons et lasser les gens. On les a joués trente ans donc on en avait fait le tour. On les a mis en maison de retraite pour faire autre chose".

Le couple a d'ailleurs récemment annoncé qu'ils se lançaient dans l'opéra : "Nous, on a l'impression de continuer dans la même veine, de peaufiner ce qu'on faisait, de l'améliorer et le rendre plus accessible. Rendre accessible l'humour à l'opéra, ce n'est pas une moindre affaire. Il y a beaucoup d'humour dans nos spectacles, même si ce sont des opéras très classiques".

Parents de deux enfants, ils ont un fils prénommé Raphaël qui s'est dirigé vers une carrière d'ingénieur.