"C'est fini" : Shirley et Dino, couple star des années 2000, sans filtre sur leur nouvelle vie bien différente !

Des shows qui ont souvent fait salle comble, un duo emblématique de l'émission Le plus grand Cabaret du monde sur France 2 et une popularité qui est longtemps restée au top : avec leurs personnages un peu naïfs de Shirley et Dino, Corinne et Gilles Bénizio font partie des duos inoubliables des années 2000. Devenu ultra-célèbre au début de la décennie, le couple est pourtant retourné dans l'ombre peu à peu depuis 2006.

Et l'assument totalement : "On n'avait plus envie. On ne voulait pas être moins bons et lasser les gens. On les a joués trente ans donc on en avait fait le tour. On les a mis en maison de retraite pour faire autre chose", avaient-ils confié dans une interview à La Provence il y a quelques mois. Pour autant, dans leurs nouveaux projets, "l'âme de Shirley et Dino est là".

Opéra et transmissions à leur fille

Mais alors quels sont ces nouveaux projets ? Eh bien le couple, parent de deux enfants, n'en manque pas ! "Maintenant on a du temps pour faire de l'opéra et ça nous plaît beaucoup", avaient-ils confié au journal local. "On aime bien faire de la mise en scène, ça change. On a mis en scène par exemple Platée de Rameau, on avait recréé la Belle au Bois Dormant, un ballet qu'on a remis à notre façon avec notre chef d'orchestre fétiche, Hervé Niquet."

Et ceux qui répètent que "Shirley et Dino, c'est fini, c'est du passé" n'ont pas vraiment l'impression d'avoir fait un virage à 180° en se lançant dans l'opéra. "Nous, on a l'impression de continuer dans la même veine, de peaufiner ce qu'on faisait, de l'améliorer et le rendre plus accessible. Rendre accessible l'humour à l'opéra, ce n'est pas une moindre affaire. Il y a beaucoup d'humour dans nos spectacles, même si ce sont des opéras très classiques", révèlent-ils, passionnés.

Alors, comment les retrouver sur scène ? En 2022, tous les deux avaient monté une pièce, Platée, de Jean-Philippe Rameau, et cherchent sans cesse de nouveaux projets dans le théâtre. En attendant que la relève arrive : si leur fils Raphaël se dirige vers une carrière d'ingénieur, leur fille Elisa est quant à elle déjà montée sur les planches pour une pièce de ses parents. Et semble prête à leur succéder !