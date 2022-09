Corinne et Gilles Bénizio : Shirley et Dino ont totalement changé de vie, révélations

En février dernier, l'émission Quels sont les 30 duos comiques préférés des français ? (France 3), permettait d'avoir des nouvelles de Shirley et Dino, humoristes stars du début des années 2000. On y apprenait que Corinne et Gilles Bénizio, de leur vrai nom, propulsés sur le devant de la scène dans Le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, étaient toujours en couple. Cette fois-ci, le 7 août dernier, ce sont les époux qui ont fait des révélations sur leur vie actuelle, dans les colonnes de La Provence. "L'âme de Shirley et Dino est là mais les personnages, leurs costumes, la robe Vichy c'est révolu. On n'avait plus envie", a livré Gilles Bénizio à nos confrères.

Ceux qui ont formé Shirley et Dino, l'un des duos les plus emblématiques de l'émission Le plus grand cabaret du monde, forts d'un sens de l'humour décalé et de tenues toujours plus rétro, ont décidé de stopper l'aventure. Les costumes sont donc rangés pour Corinne et Gilles Bénizio. "On ne voulait pas être moins bons et lasser les gens. (...) On les a mis en maison de retraite pour faire autre chose", a justifié l'humoriste. Désormais, le couple se consacre à d'autres passions, comme l'opéra ou la mise en scène, comme il le fait savoir. Et cela permet aux ex-interprètes de Shirley et Dino d'avoir toujours "l'impression de continuer dans la même veine". Leur objectif rendre plus accessible, ces spectacles.

Une reconversion mais toujours "beaucoup d'humour"

L'humour est-il néanmoins toujours au rendez-vous ? "Il y a beaucoup d'humour dans nos spectacles, même si ce sont des opéras très classiques", a confié le mari de Corinne Bénizio. Le duo artistique a participé au Festival des nuits de la citadelle à Sisteron avec le spectacle musical Un carnaval des animaux pas comme les autres. Ce qui rend fier l'homme de 65 ans. "C'est Pierre-François Heuclin, le programmateur du festival qui a pensé à nous. Il connaît bien nos spectacles, donc il s'est dit qu'on allait faire un truc à notre façon", a-t-il notamment déclaré à nos confrères. Le but, "essayer de faire rire les gens entre chaque changement de musiques".

Aujourd'hui mariés depuis plus de trente ans, les deux comiques sont les parents de deux enfants Elisa et Raphaël.