Shirley et Dino sont-ils toujours en couple dans la vie ?

Ce samedi 12 février sur France 3, Laurence Boccolini présentera l'émission Quels sont les 30 duos comiques préférés des français ? à 21h10. La soirée aura lieu depuis la Seine musicale et dévoilera le classement des 30 duos d'artistes d'après un grand sondage Ifop.

Parmi eux figureront Les Chevaliers du Fiel, Les Bodin's, Laurent Gerra & Virginie Lemoine, Kad & Olivier, Shirley & Dino, Pierre Dac & Francis Blanche ou encore Chevallier & Laspalès. Pour l'évènement, des duos inédits se formeront également avec Vincent Dedienne, Pierre Palmade, Anne Roumanoff et Christelle Chollet.

L'occasion pour les téléspectateurs de revoir les stars du début des années 2000, Shirley et Dino. Retour il y a 20 ans, l'époque où Corinne et Gilles Bénizio (leur vrai nom) sont propulsés sur le devant de la scène dans Le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Quelques séquences resteront comme l'interprétation de la chanson Ma biche devant son interprète original Frank Alamo.

Mariés à la ville, ils sont cousins sur scène. Après plusieurs années de succès, le couple qui s'est marié en 1985 et a eu deux enfants Elisa et Raphaël, se lasse de leurs personnages. En particulier Corinne qui s'était confié à Télé Star en reconnaissant avoir "tourné en rond" : "A un moment donné ça prenait toute la place, on ne faisait que ça (...) donc j'ai dit 'je m'arrête !' "

Aujourd'hui mariés depuis plus de 30 ans, les deux comiques ont livré leur secret pour faire perdurer l'amour : "Il faut savoir bien faire la sauce tomate" a plaisanté l'interprète de Dino sur un air léger, quant à Corinne, elle assure que ce n'est "pas gagné d'avance", "il faut travailler (...) il faut se faire des cadeaux, se dire des choses gentilles. Y a pas longtemps que tu me les dis !." La nostalgie sera certainement au rendez-vous lors leur passage sur France 3 ce samedi à 21h10.