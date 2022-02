Diaporama Shirley et Dino sont-ils toujours en couple dans la vie ?

1 / 17 Shirley et Dino sont-ils toujours en couple dans la vie ?

2 / 17 Exclusif - Corinne et Gilles Benizio (Shirley et Dino) - L.Baffie fête ses 60 ans avec ses amis au Manko à Paris, France © Philippe Baldini/Bestimage

3 / 17 Exclusif - Shirley et Dino lors du concert de soutien à la CGT au cirque Phénix à Paris, le 22 janvier 2020. © JLPPA/Bestimage

4 / 17 Shirley et Dino - Cérémonie de clôture du festival 2 Valenciennes et hommage à Anny Duperey le 24 mars 2018 © Veeren / Bestimage

5 / 17 Filage du spectacle "Rétro Futur" avec Gilles et Corinne Bénizio (Shirley et Dino) et 5 complices (Arnaud Aymara, Frédéric Blin, Diane Bonnet, Grégory Lackovic et Ricardo Lo Giudice) au WIP la Villette à Paris le 8 septembre 2016. © Pierre Perusseau/Bestimage

6 / 17 Shirley et Dino lors du filage de leur spectacle "Les Caméléons d'Achille" au théâtre des Bouffes parisiens.

7 / 17 Shirley et Dino - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 23 Septembre 2015 et qui sera diffusée le 27 Septembre 2015. - Invité principal Muriel Robin

8 / 17 Shirley et Dino (Gilles et Corinne Benizio) - Photocall du tournoi de babyfoot à l'occasion de la 7ème Coupe du monde de football féminin au village by CA (Crédit Agricole) à Paris. Le 8 juin 2015

9 / 17 Shirley et Dino - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 23 Septembre 2015 et qui sera diffusée le 27 Septembre 2015.

10 / 17 Corinne et Gilles Benizio (Shirley et Dino) - Photocall de la soirée de clôture des documentaires et ouverture de la fiction du Festival 2 Valenciennes Cinéma 2014, le 19 mars 2014.

11 / 17 Shirley et Dino - portrait

12 / 17 Portrait de Shirley et Dino 2013

13 / 17 Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley et Dino - 51eme Gala de l'Union Des Artistes au Cirque Alexis Gruss a Paris le 12 Novembre 2012.

14 / 17 Shirley et Dino

15 / 17 Shirley et Dino

16 / 17 Shirley et Dino