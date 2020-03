Corinne Masiero dévoile sa poitrine, Virginie Efira chic et coquette à Berlin

Soixante-dix ans, ça se fête ! Depuis sept décennies, la ville de Berlin récompense le septième art en remettant aux acteurs, réalisateurs et autres professionnels du monde du cinéma ses fameux ours. Une tradition qui s'est poursuivie du 20 février au 1er mars 2020. Alors que la majorité des cérémonies similaires ont été pointés du doigt pour l'absence de diversité dans le monde culturel, l'Iran, la Corée du Sud, l'Italie, même la France ont été mis en l'honneur. Le film qui a remporté l'Ours d'argent marquant les 70 ans de la Berlinale samedi soir n'est autre – cocorico ! – qu'Effacer l'historique, de Benoît Delépine et Gustave Kervern.

Dans cette comédie dramatique, Blanche Gardin, Bouli Lanners et Corinne Masiero jouent trois voisins qui se liguent contre les nouvelles technologiques. On devine que le trio a dû se fendre la poire sur les plateaux de tournage, l'ambiance était à la franche rigolade sur les tapis rouges. L'interprète iconoclaste de Capitaine Marleau a même mimé un acte sexuel avec sa partenaire de jeu puis elle a soulevé son T-shirt afin de dévoiler son soutien-gorge en dentelle noire. Mais la Berlinale, c'est aussi des paillettes, du glamour et des longues robes. Venus défendre leurs projets et récupérer un ours au passage – ou non : Virginie Efira, Omar Sy et Anne Fontaine pour Police Night Shift, Helen Mirren, Bérénice Bejo et son mari Michel Hazanavicius, Paula Beer, Elio Germano, Anne-Marie Descotes et sa fille Clara, Jeremy Irons et son épouse Sinead Cusack, Bettina Brokemper, Luca Marinelli ou encore Kleber Mendoca Filho. Et les gagnants sont...

70e festival de cinéma de Berlin, le palmarès complet :

Ours d'or du meilleur film : There Is No Evil, de Mohammad Rasoulof

Ours d'or d'honneur : Helen Mirren, pour l'ensemble de sa carrière

Grand prix du jury, Ours d'argent : Never Rarely Sometimes Always, d'Eliza Hittman

Ours d'argent du meilleur réalisateur : Hang Sang soo pour The Woman Who Run

Ours d'argent de la meilleure actrice : Paula Beer dans Undine de Christian Petzold

Ours d'argent du meilleur acteur : Elio Germano pour Hidden Away de Giorgio Diritti

Ours d'argent de la meilleure contribution artistique : Jürgen Jürges pour la photographie de DAU. Natasha d'Ilya Khrzhanovsky et Jekaterina Oertel

Ours d'argent du meilleur scénario : Favolacce (Bad Tales) de Fabio et Damiano D'Innocenzo

Ours d'argent marquant les 70 ans de la Berlinale : Effacer l'historique de Benoît Delépine et Gustave Kerven (France)

Prix du meilleur documentaire : Irradiés de Rithy Panh