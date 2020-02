Corinne Masiero : Le gros tacle de la star de Capitaine Marleau aux César

Les César n'ont jamais été à ce point dans la tourmente ! Après les nominations décriées de Roman Polanski avec son film J'accuse, c'est ensuite l'opacité de toute l'organisation qui a été remise en cause. A tel point que la direction de l'Académie des César, présidée depuis 2003 par le producteur Alain Terzian, a démissionné en bloc. Corinne Masiero vient de mettre à son tour son grain de sel...

Interrogée par le magazine Télérama, la star de la très populaire série Capitaine Marleau a donné son avis tranché sur la question. "Il faut plus de diversité, pour être plus représentatif du métier et de la société. Ce n'est pas des bourgeois hétéros catholiques blancs de droite qui ont, seuls, le droit de dire ce qu'il faut récompenser en France. (...) On ne peut pas juste changer de mecs et laisser faire que ça recommence. Pourquoi ne pas constituer un nouveau conseil d'administration avec uniquement des gonzesses, et pas toutes blanches ni âgées de 25 à 36 ans ?", a-t-elle clamé.

Et Corinne Masiero (56 ans), d'enfoncer le clou : "On a une richesse culturelle de dingue en France, il faut en tenir compte. Pourquoi ne pas constituer une direction de l'Académie pour seulement un, deux, ou trois ans, et en changer ensuite les membres ? Surtout, il faut une transparence complète, sur tout." Pas certain que le coup de pied dans la fourmilière qu'elle appelle de ses voeux soit aussi brutal...

La 45e cérémonie des César, diffusée depuis la Salle Pleyel à Paris, le vendredi 28 février, sera présidée par Sandrine Kiberlain et animée par Florence Foresti ; celle-ci avait fait un lapsus (volontaire ?) lors de l'annonce des nominations concernant Roman Polanski... L'an dernier, la cérémonie avait été suivie par 1 646 000 de téléspectateurs, soit 9,6 % du public.