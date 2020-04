Coronavirus : Infectée, une influenceuse choque, partie malgré le confinement

Une célèbre instagrammeuse s'est attiré les foudres des internautes pour être sortie après avoir contracté le coronavirus. Elle s'est excusée et a fondu en larmes.

Arielle Charnas compte plus d'un million de followers sur Instagram. Jeudi 2 avril 2020, elle y a publié une note et une vidéo dans sa story du jour. L'influenceuse s'adresse à ses abonnés, émue : "Je voulais juste dire que je suis désolée ! Je ne voulais offenser personne. Nous ne sommes pas des gens mauvais. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai pu blesser ou offenser ces deux dernières semaines... Je suis navrée d'avoir déçu ma communauté. Et maintenant, je me consacre à ma famille parce que nous avons reçu d'horribles menaces."

Dans sa note, Arielle Charnas écrit : "J'ai toujours été critiquée et je l'ai accepté. Mais, au cours de ce mois, ces critiques ont été virulentes, blessantes et mal informées. On m'a accusé d'avoir falsifié les résultats de mes tests de dépistage [au virus Covid-19, NDLR], ce qui est totalement faux. J'ai aussi reçu des menaces de mort à l'encontre de toute ma famille et de mes deux filles."