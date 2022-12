Coupe du monde 2022 France/Angleterre : les prix scandaleux des publicités (et des places) du match

Presque 12 000 euros le billet

Même tarif (ou presque !) pour les places des supporters. Le match de ce soir se tenant à guichets fermés et toutes les places étant prises sur le site officiel de la FIFA, les fans ont la possibilité de trouver des billets au marché noir, mais à quel prix ! Selon le Dailymail, certains supporters seraient prêts à débourser jusqu'à 28 fois le prix initial. Ainsi, certains supporters anglais auraient déboursé plus de 10 000 livres sterling, soit environ 11 600 euros, pour assister au match opposant la France et l'Angleterre.

Pour rappel, les places de cette Coupe du Monde sont en moyenne 30% plus chères que lors de l'édition 2018 en Russie. La FIFA a annoncé que 23,5 millions de demandes de billets ont été effectués lors d'une deuxième phase de vente pour le Mondial-2022 (21 novembre-18 décembre). "Les huit pays les plus demandeurs sont l'Angleterre, l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Brésil, les États-Unis, la France, le Mexique et le Qatar", a précisé la Fédération internationale dans un communiqué.