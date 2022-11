Coupe du monde au Qatar : une star mondiale refuse de chanter malgré un cachet indécent

Dans seulement quelques jours, les meilleurs joueurs du monde vont se retrouver au Qatar pour participer à l'évènement planétaire de cette fin d'année 2022, la Coupe du monde. Le 20 novembre, le pays hôte va recevoir l'Equateur et ainsi lancer une compétition attendue par des millions de personnes à travers le monde. Une date inhabituelle pour la compétition, qui a plutôt l'habitude de prendre place entre juin et juillet, mais pour un pays comme le Qatar, il est préférable de jouer en hiver pour la santé des joueurs.

L'équipe de France ne va pas tarder à décoller pour le pays du Moyen Orient et on espère que les Bleus réussiront à ramener une nouvelle fois la coupe à la maison. Mais si les stars du football seront bel et bien présentes au Qatar, le pays de la péninsule arabique peine malgré tout à attirer des artistes de renommée mondiale pour assurer le spectacle sur place. Il y a quelque temps, c'est la nouvelle reine de la pop Dua Lipa qui a adressé une fin de non-recevoir au pays détenteur du Paris Saint-Germain. "Je ne vais pas le faire et je n'ai jamais été en négociations pour ça", a déclaré la belle brune sur Instagram, avant de conclure : "J'ai hâte de visiter le Qatar lorsqu'il aura rempli toutes les promesses qu'il a faites en matière de droits de l'homme, lorsqu'il a obtenu le droit d'accueillir la Coupe du monde."

Deux refus de taille pour le Qatar

Et Dua Lipa n'est pas la seule à avoir refusé l'argent du Qatar pour cette Coupe du monde, puisqu'une autre célébrité britannique vient de révéler avoir dit non. Véritable icône du rock et auteur d'immenses tubes comme Sailing ou Da Ya Think I'm Sexy ?, le chanteur britannique Rod Stewart n'ira pas au Qatar cette année et pourtant l'offre était alléchante. "On m'a offert beaucoup d'argent, plus d'un million de dollars, pour y jouer, il y a 15 mois de cela" a-t-il précisé au Times dans une interview.

Connu pour être fan de foot, Rod Stewart était pourtant la star idéale pour l'évènement, mais d'après lui ce "n'était pas la bonne chose à faire" que d'y aller. Un nouveau refus donc pour le pays hôte, qui a dû se tourner vers d'autres célébrités pour assurer le show pendant la compétition.