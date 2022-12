Coupe du monde : Aurélien Tchouameni, nouvelle star des Bleus, découvrez Ornella, sa ravissante compagne

Il a déjà fait parler de lui en rejoignant l'immense Real Madrid l'été dernier pour plus de 80 millions d'euros, mais lors de cette Coupe du monde, Aurélien Tchouameni s'est vraiment fait connaître aux yeux de tous les Français. Après un début de compétition plutôt correct, il s'est révélé avec un but extraordinaire face à l'Angleterre en quart de finale. À seulement 22 ans, le natif de Rouen montre qu'il a déjà tout d'un très grand joueur et si tout va pour le mieux dans sa vie professionnelle, c'est également le cas dans sa vie privée. S'il se montre discret sur les réseaux sociaux, le coéquipier de Kylian Mbappé partage la vie d'une jeune femme plutôt célèbre sur les réseaux sociaux.

En effet, Aurélien Tchouameni est en couple avec une certaine Ornella, qui se définit elle-même comme une créatrice de contenu et une influenceuse très populaire. Celle qui s'est fait connaître sous le nom d'"Afrodisiakgyalie" est très suivie sur TikTok avec plus de 77 000 abonnés. Elle possède également une chaîne YouTube sur laquelle elle propose notamment des tutoriels beauté, ainsi qu'un compte Instagram avec plus de 27 000 abonnés, dont son amoureux et plusieurs femmes de joueurs de l'équipe de France, à l'image de Sabrina, la femme de Jordan Veretout. Si les deux jeunes amoureux se montrent très discrets et ne partagent pas de photos d'eux, la belle brune de 24 ans s'est déjà localisée à Madrid, la ville où habite son compagnon depuis plusieurs mois maintenant.