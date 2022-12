Coupe du monde : Les femmes des joueurs argentins furieuses, l'une d'elles termine à l'hôpital !

La préparation d'une rencontre comme une finale de Coupe du monde se doit d'être optimale et pour les joueurs argentins, ce n'est pas vraiment le cas en ce moment, la faute à quelques problèmes qui touchent les femmes de certains joueurs de la sélection. D'après les informations du média britannique Daily Mail, ces dernières ne seraient pas du tout contentes de leur conditions d'hébergement depuis qu'elles sont au Qatar et elles auraient même décidé de changer d'hôtel. Selon leurs informations, les familles de plusieurs footballeurs ont tout bonnement quitté le Waterfront Hotel où elles étaient installées, en raison notamment d'une coupure de courant !

Parmi les femmes touchées par ce problème, on retrouve celle d'Angel Di Maria, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Les proches sont donc partis en direction d'un autre hôtel cinq étoiles et visiblement l'épisode n'a pas été très bien accepté. "Les Argentins ont payé des sommes d'argent importantes et ne s'attendaient pas à devoir rester dans le noir dans leur chambre d'hôtel", raconte une source au média britannique, qui indique que plusieurs joueurs ont fait venir leurs enfants au Qatar. Si cette mésaventure a certainement dû contrarier les coéquipiers de Lionel Messi, un autre épisode aurait pu s'avérer encore plus grave.

Des morceaux de verre dans une bouteille

Toujours selon le bien informé Daily Mail, la femme de l'une des stars de la sélection, l'attaquant Lautaro Martinez, a dû se rendre à l'hôpital en urgence après un incident qui aurait pu être très grave. En effet, alors qu'elle était de sortie pour célébrer la victoire en demi-finale face à la Croatie, Agustina Gandolfo a retrouvé des morceaux de verre dans une bouteille. Elle a donc décidé de se rendre à l'hôpital pour être sûre de ne pas en avoir ingéré à son insu.

Si du côté des Français un mystérieux virus circule et décime les joueurs les uns après les autres, du côté des Argentins, ce sont les femmes qui vivent de mauvais moments pendant cette Coupe du monde !