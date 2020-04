Covid-19 : Brigitte Macron mobilise 350 personnalités pour aider les soignants

Le dévouement absolu de Brigitte Macron

Ce n'est pas la première fois que Brigitte Macron relève les manches afin d'apporter son aide et son soutien aux citoyens français. Le samedi 21 mars 2020, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France – présidée par notre première dame – faisait livrer en urgence des milliers de repas, des courses alimentaires ou encore des tablettes numériques à des hôpitaux et des Ehpad sous tension en raison de l'épidémie. "Brigitte Macron, qui reste à l'Elysée sans effectuer de déplacement, se consacre désormais exclusivement à la fondation et à ce recensement des besoins", expliquait son entourage à l'AFP. Un joli geste, même à distance...