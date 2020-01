Cristina Cordula, alitée depuis une semaine : "Mon moral n'est pas très fort"

Très mal en point, Cristina Cordula confie à ses abonnés être souffrante. Juste après le dernier défilé de Jean Paul Gaultier pour lequel elle a défilé le 23 janvier 2020, l'animatrice de 55 ans a pris un vilain coup de froid. Grippée, la styliste et conseillère en look confie même être restée au lit pendant près d'une semaine. Elle explique : "Je dois vous dire que j'étais alitée toute la semaine. Une catastrophe ! Je suis tombée malade le lendemain du défilé Jean Paul Gaultier, je crois que j'ai pris froid. Paf ! Je suis restée au lit jusqu'à aujourd'hui."

Épuisée, l'ex-mannequin d'origine brésilienne est malgré tout de retour dans les studios de la chaîne M6 pour reprendre le tournage de l'émission Les Reines du shopping même si son "moral n'est pas très fort". Malgré tout, Cristina a le plaisir de retrouver son make-up artist préféré : Tom Sapin. Selon elle, ce maquilleur professionnel est un vrai magicien et serait même capable de lui redonner sa beauté originelle en seulement quelques minutes. Surnommé affectueusement "Leroy Merlin", l'homme serait donc capable des plus grands ravalements de façade selon cette chère Cristina. Elle déclare d'ailleurs :"Il va vraiment retaper mon visage".

Quelques minutes plus tard, la styliste dévoile le résultat de sa transformation après le "passage de l'ouragan Tom Sapin"... Tout simplement magnifaïque ! Pimpante et fraîche, la présentatrice de télévision apparaît reposée et en pleine forme. De retour sur M6 à partir du 3 février 2020, la belle brune semble enfin prête à prodiguer tous ses conseils mode et beauté aux candidates de l'émission. Et ça, on adore !