Les Reines du shopping : Un ex de Koh-Lanta et des Anges au casting !

Dans ce numéro inédit, Jeff joue les "personal shopper" pour son amie Angélique. Un rôle pour lequel il s'est montré très enthousiaste, enchaînant les essayages et les conseils mode.

Depuis qu'il a été "blacklisté" par la production de Koh-Lanta à cause de sa participation aux Anges, Jeff s'est fait discret et n'est plus apparu à la télévision. Il avait d'ailleurs fait part de sa colère auprès de nos confrères de Télé Loisirs. "Il faut savoir que j'avais demandé à la production de m'assurer une participation au Koh-Lanta All Stars par un contrat à la fin de mon aventure en Malaisie. Ils ont refusé... Alors, j'ai accepté de faire Les Anges. Aujourd'hui, ils contactent du monde... Et pas moi. Et j'ai l'impression d'être un pestiféré, un lépreux, se révoltait-il. Et d'ajouter : "À cause de la télé-réalité, je n'ai plus l'image d'un aventurier... Alors que j'ai fait trente jours de Koh-Lanta ! Certains candidats ont reçu une invitation pour le casting du All Stars alors qu'ils ont tenu deux jours..."

En tout cas, avec Les reines du shopping, Jeff a peut-être trouvé sa reconversion. Affaire à suivre...