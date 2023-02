Cruz Beckham a 18 ans : la somme exorbitante dépensée par ses parents pour son cadeau d'anniversaire

32 800 livres, soit 37 242 euros, voilà la somme dépensée le cadeau les 18 ans Cruz Beckham. C'est dans un pub londonien que Cruz Beckham a célébré l'événement autour d'une traditionnelle pinte de bière en compagnie de son père, l'ancien joueur de football, David Beckham, de sa mère, ancienne chanteuse et créatrice Victoria Beckham et de son frère aîné Roméo Beckham. Premier verre, premier pub mais également première montre de luxe pour l'occasion !

Si Cruz Beckham avait déjà dans sa collection une première Rolex de plongée d'une valeur de 9000 livres, cette fois-ci sa famille a visé plus haut avec une Rolex Submariner en or avec un cadran bleu roi d'une valeur de 37 242 euros.

Un objet d'une grande valeur, que Cruz Beckham n'a pas hésité à montrer via les clichés partagés par ses parents sur leur compte Instagram. Bière dans une main et poignet toujours apparent sur les photos, Cruz Beckham est fière de montrer son avant-bras.

Un anniversaire plein de nostalgie

Une chose est sûre, c'est que la famille Beckham aime partager des souvenirs de leur famille. Très présents sur les réseaux sociaux, le père, la mère et même le frère aîné n'ont pas hésité à célébrer Cruz Beckham sur leur compte Instagram.

David a par exemple, en légendes de belles images, écrit : "Joyeux 18e anniversaire à notre petit garçon, au garçon le plus incroyable avec l'énergie la plus incroyable et le plus grand coeur. Nous sommes si fiers de toi et nous t'aimons tellement Cruzie."