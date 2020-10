Cynthia Brown allaite sa fille de 3 ans et demi : "Normal et naturel !"

Cynthia Brown allaite toujours sa fille de 3 ans et demi. Une attitude complètement normale, comme elle a tenu à le rappeler sur les réseaux sociaux à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. "C'est la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. En postant cette photo où j'allaite mon enfant de 3 ans de demi, je viens vous rappeler que l'allaitement, 'même à cet âge', est complètement normal et naturel !", a-t-elle écrit.

"Ce n'est pas moi qui ai un problème comme certaines viendront m'en accuser, mais bien notre société qui nous a lobotomisés. C'est le système qui nous a fait avaler que ne pas allaiter nos enfants, c'était pareil que de les allaiter. C'est comme si on te dit 'te baigner dans la piscine, c'est pareil que de te baigner à la mer'. Ben non !", s'insurge la mère de famille de 38 ans.

"Et puis il faut arrêter de penser que les mamans qui n'ont pas écourté leur allaitement sont tarées, arrêter de penser que l'allaitement, c'est sexuel, qu'une maman qui allaite en public s'exhibe, que le père est délaissé dans cette affaire, qu'allaiter, c'est de l'esclavage, que c'est une pratique ancestrale ou que sais-je encore... Bref, allaitons ou pas. Mais ne jugeons pas et apprenons la vérité, tout simplement. Comprenons-nous les unes les autres quels que soient nos choix et soutenons-nous", développe l'ancienne candidate de la Star Academy, qui a pu recevoir le soutien de sa communauté.

En un rapide coup d'oeil dans les commentaires, on remarque que beaucoup d'internautes ont la même vision de l'allaitement. Plusieurs femmes ont raconté leur histoire, et notamment comment elles avaient allaité jusqu'à 3 ou même 4 ans.