Cyril Descours (Peur sur la base) : Zoom sur le chéri d'Alessandra Martines...

Acteur dans le téléfilm Peur sur la base rediffusé le 3 juin 2020 sur France 2, Cyril Descours est un visage qui compte dans l'audiovisuel français. Âgé de 36 ans, celui qui est à la ville le compagnon depuis 2008 de l'actrice et danseuse Alessandra Martines (ancienne jurée des deux premières saisons de Danse avec les stars), de 20 ans son aînée, s'est fait remarquer au cinéma, à la télévision et au théâtre.

Cyril Descours a passé sa jeunesse à Londres avant de s'installer à Paris et de s'y inscrire au cours Florent à partir de 1999. Quelques années plus tard, il entre au conservatoire d'art dramatique puis devient membre de la Compagnie de théâtre Pas de dieux en 2005. Il décroche son premier rôle au théâtre dans la pièce La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. En 2000, il débarque au cinéma dans le court métrage Le Jour de grâce de Jérome Salle. On le retrouvera par la suite auprès de Miou-Miou, Michel Blanc et Mélanie Doutey dans Complices (2009), de Frédéric Mermoud et avec Gilbert Melki et Emmanuelle Devos, Une petite zone de turbulences (2010) d'Alfred Lot, émouvant en athlète non-voyant guidé par Rachida Brakni dans La Ligne droite (2011) de Régis Wargnier, ou encore en compagnie de Nathalie Baye et Laura Smet dans Les Gardiennes (2017) de Xavier Beauvois.

La rencontre avec "sa" reine...

Côté télévision, il se fait repérer par les téléspectateurs dans le téléfilm inspiré du roman de Patrick Poivre d'Arvor L'Enfant de l'aube en 2001 avant de se signaler quelques années plus tard dans un autre téléfilm marquant, L'Affaire Christian Ranucci : le combat d'une mère (2007), de Denys Granier-Deferre et porté par Catherine Frot, et dans la première saison de Clara Sheller. En 2009, le public le voit jouer Louis XVI dans le téléfilm La Reine et le Cardinal de Marc Rivière, sur le tournage duquel il a rencontré, l'année précédente, Alessandra Martines, qui y incarnait Anne d'Autriche. Depuis, on a revu Cyril Descours au côté de Gaëlle Bona dans Une femme dans la Révolution (2013) et La Fin de la nuit (2017), avec Nicole Garcia et Louise Bourgoin.

Petit et grand écran, planches... La palette est complète avec une apparition chic dans une campagne de Lancôme, jouant en 2011 le (séduisant) petit ami d'Emma Watson dans la publicité du parfum Midnight Rose, ainsi que dans une série historique américaine, John Adams. Polyglotte (il parle français, anglais, allemand, italien et espagnol), Cyril est également doué dans plusieurs sports puisqu'il est ceinture noire de karaté mais pratique aussi la natation, le tennis, le roller, le snowboard et l'équitation.

Papa de Hugo (7 ans, né de sa relation avec Alessandra Martines), il est également beau-père de Stella (21 ans), la fille qu'Alessandra Martines a eue avec le cinéaste Claude Lelouch). Interrogée à propos de Cyril dans le magazine Vanity Fair en 2012, Alessandra révélait : "L'âge n'a aucune influence sur la viabilité d'un couple. L'amour c'est comme la loterie." Cyril, un véritable ticket gagnant pour l'actrice, qui semble plus heureuse et plus épanouie que jamais avec son charmant compagnon.