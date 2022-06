Cyril Hanouna mentionné dans l'affaire Jubillar : Sa réaction en direct !

L'affaire Jubillar n'en finit pas de surprendre. Cette fois c'est le nom de Cyril Hanouna qui a été évoqué par l'un des acteurs de l'affaire. Mais rassurez-vous, le présentateur vedette de C8 n'a aucune responsabilité dans la disparition de Delphine Jubillar. C'est l'ex-voisin de cellule du principal suspect qui a cité le nom de baba dans une interview accordée au Parisien.

Depuis janvier dernier l'affaire Jubillar a un nouveau protagoniste : Marco, le voisin de cellule qui accuse Cédric Jubillar de lui avoir avoué le meurtre de sa femme, disparue en 2020. Les deux hommes ont d'ailleurs été confrontés par la Justice le mois dernier. Une rencontre qui n'avait, selon les juges, "pas donné grand chose". Seulement depuis, le fameux Marco est au centre de l'attention. Ce lundi 30 mai, il était même interviewé par nos confrères du Parisien, qui cherchent désespérément à démêler l'une des affaires les plus sordides de ces dernières années. Ce dernier est resté sur ses positions et a dressé un portrait glacial du principal suspect, Cédric Jubillar. "Il parle beaucoup de lui et son comportement ne me plaît pas du tout. Sa femme qui a disparu, il l'appelle tout le temps 'l'autre', comme si elle n'avait pas de prénom. Il se moque des copines de Delphine quand elles passent dans des émissions à la télé. Même à l'égard de ses enfants, je ne sens jamais l'amour d'un père" confiait-il.

Des passages de l'interview qui ont été repris dans Touche pas à mon poste ce mardi. Tout comme celui qui évoquait le nom du présentateur du show. "Je veux avoir la paix pour dormir la nuit et pour regarder mes programmes de télés préférés : 'les Marseillais' sur W9 et les émissions de Cyril Hanouna sur C8" affirmait Marco lors de l'entretien. Une dédicace qui a fait réagir le trublion du PAF lors de son émission en direct : "J'embrasse Marco et j'espère qu'il peut nous regarder tranquillement en paix. Ça m'a touché. Marco nous regarde." (voir la vidéo dans le diaporama). Avant peut-être de le retrouver parmi les invités ?