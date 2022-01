Disparition de Delphine Jubillar : Cédric aurait avoué le meurtre à un codétenu, il a "pété un câble"

Incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses depuis le mois de juin 2021 et mis en examen pour "homicide sur conjoint", Cédric Jubillar se serait lié d'amitié avec l'un de ses codétenus. Placé à l'isolement, le peintre-plaquiste de 34 ans aurait cependant réussi à discuter et à se lier d'amitié avec un autre homme d'origine corse, au lourd passé judiciaire. Appelé "Marco" par le journal Le Parisien, ce détenu aurait révélé des propos explosifs que Cédric Jubillar aurait tenu en prison. Selon lui, le papa de Louis et d'Elyah aurait même avoué le meurtre de Delphine Jubillar. Un assassinat qui serait prémédité puisque le mari de l'infirmière d'Albi prévoyait de la tuer depuis un bon moment selon Marco.

Il m'a dit qu'il savait où l'enterrer avant les faits...

Le soir de la disparition de Delphine Jubillar, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Cédric aurait "pété un câble" selon le détenu. Alors qu'il était dans sa chambre à coucher, il aurait rejoint Delphine dans le salon pour récupérer son chargeur de téléphone. Là, il l'aurait trouvée sur son téléphone en train de discuter avec son amant. Immédiatement, il lui aurait arraché le portable des mains et aurait lu les textos qu'elle échangeait avec son amant.

"Il aurait d'abord vu un message de l'amant de sa femme avec qui elle textotait. Il a pris son téléphone des mains et a vu les messages. C'est ça qui l'a fait vriller (...). Il se dit être le plus grand cocu de France. Il m'a dit qu'il savait où l'enterrer avant les faits. Il m'a expliqué avoir suivi sa femme en la géolocalisant, avoir tenté de pirater son téléphone sans succès. Il savait ce qui allait se passer. Il attendait le moment propice pour s'en débarrasser." a relaté le détenu Corse.

Considéré comme le suspect numéro un dans cette affaire, Cédric Jubillar continue de clamer son innocence. Le 14 janvier 2022, une troisième demande de remise en liberté initiée par ses avocats a été rejetée par le tribunal de Toulouse.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.