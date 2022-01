Cédric Jubillar bientôt libre ? "Il n'y a aucune preuve contre lui"

"Le dossier est vide" a confié Me Jean-Baptiste Alary, l'un des avocats de Cédric Jubillar, pourtant considéré comme le suspect numéro un dans la disparition de sa femme Delphine, qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Alors, le peintre-plaquiste sera-t-il bientôt remis en liberté, fautes de preuves tangibles et concrètes ? Pas si sûr puisque de son côté, la justice indique avoir "un faisceau d'indices graves et concordants" à l'encontre du papa de Louis et d'Elyah.

"Il y a des gens qui ont reconnu avoir participé à une infraction, parfois une infraction grave qui pour autant sont sous contrôle judiciaire et sont donc libres. Pourquoi pas lui, alors qu'il conteste les faits et qu'il n'y a aucune preuve contre lui ?", s'est pourtant également interrogé l'homme de loi qui ne semble pas comprendre pourquoi son client est maintenu en détention.

Persuadés de l'innocence de leur client, ses avocats ont déjà par le passé fait de multiples demandes de remises en liberté depuis son incarcération pour "homicide sur conjoint" le 18 juin dernier. Après avoir fait appel en vain début juillet du placement en détention de Cédric Jubillar et dénoncé ses conditions de détention, ils avaient ensuite présenté en août une demande de remise en liberté, également rejetée en septembre. Plus récemment, une nouvelle demande de remise en liberté a été rejetée le 22 novembre 2021. Les avocats de Cédric ont de nouveau fait appel de cette décision. Leur demande sera étudiée le 11 janvier 2021.

Pour rappel, la nouvelle compagne de Cédric a elle-aussi été interpellée le 15 décembre 2021 pour "complicité de recel de cadavre" après qu'un codétenu ait affirmé qu'elle était au courant de la localisation du corps de Delphine. Interrogée par les gendarmes de Gaillac, elle est finalement ressortie libre le lendemain, sans charges retenues. Épuisée par cette affaire judiciaire, elle aurait depuis décidé de fuir la région du Tarn.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.