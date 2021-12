Cédric Jubillar : Ses inquiétantes visites à Séverine "à la nuit tombée" dévoilées

Leur romance dure depuis le printemps 2021. Tout a commencé avec une sortie au restaurant en avril 2021 selon la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, Séverine. Interrogée par le Parisien, celle qui disait au départ n'être qu'une "amie" du peintre-plaquiste a finalement fini par céder et avouer leur histoire d'amour. Pour rappel, Cédric Jubillar (34 ans) avait craqué pour cette jolie blonde, aujourd'hui âgée de 44 ans, lors d'une battue pour retrouver le corps de son épouse Delphine Jubillar.

Un visiteur régulier...

D'abord discret et adepte du dicton "Pour vivre heureux, vivons cachés", le papa de Louis et d'Elyah avait tenté par tous les moyens de dissimuler leur idylle. Mais dans le quartier calme de Lescure d'Albigeois, les voisins se rendent vite compte qu'un homme mystérieux vient rendre visite à Séverine... en pleine nuit. "Ses voisins remarquent qu'elle a désormais un visiteur régulier. Celui-ci n'arrive qu'à la nuit tombée, le visage à moitié dissimulé sous un gros bonnet de laine, et gare discrètement sa 307 SW derrière la maison", écrit Vincent Sénécal, auteur de l'enquête parue dans le magazine Le Nouveau Détective.

Un amant sérieux ?

Très vite, les voisins entendent également des disputes entre les deux amants. "Un amant sérieux ? Très vite, en tout cas, on les entend s'engueuler. Avec une fille comme Séverine, ça ressemble à une 'vie de couple' !" a ainsi confié, avec beaucoup d'ironie, un voisin de Séverine.

Finalement en avril 2021, Cédric officialise son couple avec Séverine et lui propose même d'emménager dans sa maison de Cagnac-Les-Mines, dernier lieu où Delphine a été aperçue en vie. Elle refuse, visiblement consciente du malaise qu'elle pourrait ressentir dans cette maison. "Il voulait aménager une chambre pour mon fils. Pour que l'on s'installe tous sous le même toit. Moi, j'avoue, cela me semblait difficile de m'installer durablement dans cette maison où Delphine avait vécu." avait alors expliqué Séverine à Paris Match.

Pour rappel, Séverine a été interpellée le 15 décembre 2021 et placée en garde à vue pour "recel de cadavre". Soupçonnée d'avoir vu le cadavre de Delphine et de savoir où elle se trouve, elle a finalement été retenue 38 heures, sur les 48 heures légales. "Ils ont clairement gardé une petite réserve, pour pouvoir la réentendre ultérieurement. Au cas où..." ont indiqué nos confrères de RTL. De son côté, Cédric Jubillar est incarcéré depuis le 18 juin 2021 à la prison de Seysses pour "homicide sur conjoint".

Cédric Jubillar et sa compagne Séverine restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.