Affaire Jubillar : La compagne de Cédric "soulagée" après la fin de sa garde à vue, elle s'exprime

Son autre avocat, Me Johann Ricci, avait défendu sa cliente sur BFMTV quelques heures après le début de sa garde à vue. "Elle est très faible psychologiquement, je l'accompagne depuis très longtemps pour des affaires de diffamation et d'injures publiques qu'elle peut recevoir sur les réseaux sociaux, a confié le pénaliste. Étant la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, elle est le réceptacle de toute la haine que peuvent apporter les réseaux sociaux. Elle est déjà très entamée par tout cela donc on imagine qu'une garde à vue est une pression psychologique supplémentaire. Je l'imagine assez tendue mais sûre de son fait. Elle maintiendra en permanence son innocence puisque c'est sa conviction."

Cédric Jubillar et sa nouvelle compagne ont officialisé leur relation amoureuse en avril 2021. Cédric Jubillar l'avait révélé en publiant une photo d'eux sur Facebook, qui avait choqué de nombreux proches de son épouse disparue, Delphine Jubillar. Suspecté d'être à l'origine de cette disparition, le peintre-plaquiste de 34 ans, décrit par Séverine a décrit comme "pervers narcissique", "mythomane" et "bipolaire", est en détention provision et à l'isolement à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse. Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint le 18 juin dernier, deux jours après son interpellation.

Cédric Jubillar reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.