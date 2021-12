Cédric Jubillar : Sa compagne "faible psychologiquement", les conséquences de leur relation décriée

Séverine L. était en couple avec Cédric Jubillar lorsqu'il a été incarcéré, en juin dernier. Depuis six mois, ils correspondent par lettres chaque semaine. Le principal suspect avait révélé leur liaison en diffusant une photo d'eux sur Facebook, qui avait choqué nombre de proches de la disparue.

Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Pour les gendarmes de la section de recherche et les magistrates en charge de l'instruction, le principal suspect est son mari, dernière personne à l'avoir vue dans leur maison, et qui a signalé sa disparition le 16 à l'aube. Le 18 juin, il a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir tué sa femme et d'avoir fait disparaître le corps.

Séverine L. se disait convaincue de l'innocence de Cédric Jubillar et s'étonnait d'un "acharnement" judiciaire et médiatique contre lui. Elle est la quatrième personne placée en garde à vue dans cette affaire. En effet, la mère et le beau-père de Cédric Jubillar avaient été entendus par les gendarmes cet été.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.