Cédric Jubillar : Sa nouvelle compagne raconte leur vie de couple... et leurs nuits !

Incarcéré depuis le 18 juin 2021 à la prison de Seysses, située à Toulouse, Cédric Jubillar clame son innocence dans l'affaire Delphine Jubillar. Un avis également partagé par sa nouvelle compagne, Séverine, 44 ans. Lors d'un récent entretien accordé à nos confrères du Parisien, le 18 juin 2021, cette dernière s'est confiée sur son idylle avec le père de famille, mais également sur leur relation.

Alors que Delphine Jubillar avait rencontré son amant sur une application, cela n'a visiblement pas été le cas de Cédric Jubillar avec sa nouvelle compagne, une aide-soignante de 11 ans son aînée. "Autour de la mi-avril, nous avons dîné ensemble et notre histoire a commencé. Je me suis attachée à lui et lui s'est attaché à moi", a-t-elle confié. Après avoir habité à ses côtés durant plusieurs mois, Séverine a ensuite dévoilé plusieurs détails sur sa vie de couple avec le père de famille. D'après ses dires, Cédric Jubillar avait d'ailleurs des journées bien remplies.

"Dès le réveil à six heures du matin, il se mettait à faire la vaisselle et du ménage. C'est un maniaque de la propreté (...) Ensuite, il partait au boulot", a-t-elle indiqué, mentionnant particulièrement l'intérêt du père de famille pour les devoirs de son fils ainsi que son rythme de sommeil : "Il s'endormait deux minutes après le coucher, se mettait à ronfler et dormait jusqu'au lendemain matin. J'étais impressionnée par sa capacité à s'endormir sur commande. Il lui suffisait de s'allonger à même le sol."

Convaincue par l'innocence de son compagnon, Séverine a régulièrement fait l'éloge de son compagnon dans la presse. Lors d'un entretien accordé à Paris Match, en juin dernier, elle y dressait le portrait d'un père de famille "touchant et adorable" qu'elle soutiendra "jusqu'au bout du monde". Et d'ajouter, au sujet de son emménagement dans la maison familiale : "Il voulait aménager une chambre pour mon fils. Pour que l'on s'installe tous sous le même toit. Moi, j'avoue, cela me semblait difficile de m'installer durablement dans cette maison où Delphine avait vécu."

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.