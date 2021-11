Disparition de Delphine Jubillar : la femme de son amant savait tout, révélations !

Récemment, l'affaire Delphine Jubillar est au coeur de la justice française. Et pour cause, après une première demande de libération rejetée, Cédric Jubillar - qui clame toujours son innocence - a récemment fait un énième appel afin de sortir de prison. Ses avocats "un dossier vide de charges" uniquement basés sur "des indices qui ont été construits, qui ne sont pas des indices au sens juridique". Pourtant, ce mardi 16 novembre 2021, BFMTV a dévoilé une piste qui, jusqu'à présent, n'a pas été creusée par les enquêteurs...

D'après les informations dévoilées par le média, la femme de l'amant de Delphine Jubillar avait découvert la liaison de son époux la veille de la disparition. Elle avait même contacté l'infirmière ce soir-là en vue de lui demander de limiter les contacts avec son époux. Une piste qui n'a pas été suffisamment approfondie aux yeux des avocats de Cédric Jubillar... Comme toute personne liée à cette affaire judiciaire, "l'amant de Montauban" et son épouse ont été auditionnés par les enquêteurs. Concernant la nuit de la disparition, l'amant de Delphine Jubillar et son épouse avaient un alibi. Ils ont affirmé aux enquêteurs qu'ils avaient passé la soirée du 15 décembre 2020 ensemble et qu'ils se sont couchés aux alentours de 22h30. Un alibi qui n'a pas été remis en question par les autorités...

Une relation extra-conjugale cachée

Après avoir créé un compte sur l'application de rencontre extra-conjugale Gleeden, Delphine Jubillar a rapidement été séduite par le profil de son amant. Ces derniers se voyaient même régulièrement en cachette dans différents hôtels et avaient pour projet de se marier en février 2021. Comme l'a confié l'amant aux forces de police, leur dernière rencontre date du 12 décembre, soit quelques jours seulement avant la disparition de l'infirmière de 33 ans.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.