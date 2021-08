Cédric Jubillar : "Laissez moi tranquille", son unique prise de parole depuis la disparition de Delphine

Tout a été dit et écrit sur la mystérieuse disparition de Delphine Jubillar. Mais son mari Cédric, le principal suspect de la police, ne s'est pourtant exprimé publiquement qu'une seule fois sur l'affaire. En avril dernier, alors qu'il devenait partie civile (la partie civile est la personne qui s'estime victime d'une infraction pénale et qui intervient dans une procédure afin d'obtenir l'accès au dossier et une indemnisation de son préjudice), il avait choisi de réagir, pour la première fois, sur son compte Facebook.

"Bonsoir à vous je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages auxquels je n'ai pas répondu... effectivement j'ai bien été auditionné... Maintenant, les curieux, vous savez quoi : allez faire votre vie fictive ailleurs et laissez moi tranquille. Merci", écrivait l'artisan de 34 ans le 30 avril. Mais face à une avalanche de commentaires négatifs (et souvent accusateurs et injurieux), il avait ensuite rendu son message privé.

Depuis le mois d'avril, la situation est bien différente pour Cédric Jubillar. Il a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin. Ses avocats estiment qu'il n'y avait dans ce dossier "aucune preuve" de la culpabilité de leur client, qui clame son innocence. L'AFP rappelait à l'époque que la cour d'appel "a retenu qu'il existe des indices graves et concordants permettant de penser que Delphine Jubillar est décédée. Elle a écarté la thèse d'un accident, d'une mauvaise rencontre, d'un enlèvement, d'un suicide. Elle considère qu'il est vraisemblable que Cédric Jubillar ait participé comme auteur au meurtre de sa femme".

9 mois après la disparition de Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre, les enquêteurs privilégient la thèse criminelle. Le corps de l'infirmière de 33 ans, qui vivait dans le village de Cagnac-les-Mines (Tarn) n'a jamais été retrouvé. Les deux enfants du couple, une fillette de 2 ans et un garçon de 6 ans, ont été placés chez la soeur de Delphine Jubillar.

Placé à l'isolement en prison, Cédric Jubillar peut heureusement compter sur le soutien précieux de sa nouvelle compagne, Séverine, qui clame son innocence. Dans une interview accordée début août à Femme Actuelle, elle confiait avoir "entièrement confiance en lui". Du côté des porches de Delphine, c'est l'inverse. Plusieurs amies de l'infirmière avaient notamment dépeint Cédric comme un homme "violent" et "colérique" dans les colonnes du Parisien.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.