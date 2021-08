Cédric Jubillar "adorable" : "Le meilleur de tous les hommes" selon sa nouvelle compagne Séverine

Suspect numéro un dans la disparition de sa femme Delphine Jubillar, Cédric peut compter sur le soutien de sa nouvelle compagne Séverine qui a tenu à le défendre dans une interview auprès de Femme Actuelle. Convaincue qu'il est innocent, cette maman de deux enfants âgés de 24 et 16 ans tient à laver l'honneur de Cédric. "Seule contre tous" depuis que ses parents ont décidé de couper les ponts avec elle, Séverine affirme être totalement "sûre" que son compagnon n'est pas responsable de l'étrange disparition de l'infirmière de 33 ans survenue le 16 décembre 2020 dans le Tarn.

En pleine rémission d'un cancer, cette aide-soignante, de onze ans son aînée, avait rencontré pour la première fois Cédric lors d'une battue réalisée pour rechercher Delphine au mois d'avril dernier. "C'est une personne adorable, le meilleur de tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie. J'ai entièrement confiance en lui, je sais qu'il est innocent... Je me demande vraiment ce qu'il fait en prison" a-t-elle confié à nos confrères.

Pour rappel, Cédric Jubillar a été mis en examen le 18 juin 2021 après la disparition de son épouse Delphine Jubillar à Cagnac-les-Mines. Papa de Louis (6 ans) et d'Elyah (2 ans), l'homme a été écroué jusqu'à nouvel ordre après avoir fourni des explications "contradictoires et mensongères" aux enquêteurs. Il est actuellement incarcéré à la prison de Seysses pour "homicide volontaire sur conjoint". Delphine et Cédric étaient sur le point de divorcer car elle souhaitait refaire sa vie avec son "amant de Montauban".

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.