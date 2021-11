Disparition de Delphine Jubillar : son fils à nouveau interrogé, qu'a-t-il vraiment entendu ?

Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 entre Delphine et Cédric Jubillar ? Qu'a entendu leur fils Louis (7 ans) lorsqu'il était dans sa chambre ? Comment interroger ces enfants déjà traumatisés par la disparition de leur maman et ont-ils pu être manipulés par leur papa pour ne pas faire de révélations qui pourraient lui nuire ? Onze mois après la disparition de l'infirmière de 34 ans, les enquêteurs ont décidé de réinterroger l'aîné des enfants à la fin du mois de novembre afin de voir s'il pourrait donner de nouvelles informations qui pourraient enfin élucider le mystère qui entoure le couple Jubillar.

Leur papa étant incarcéré dans la prison de Seysses (près de Toulouse) depuis le 18 juin dernier, Louis et Elyah ont été placés chez la soeur de leur maman et tentent de se reconstruire loin des médias. Quelques semaines après la disparition de sa maman, Louis avait déjà été interrogé par les enquêteurs qui avaient tenté de savoir s'il avait éventuellement entendu une dispute entre ses parents le soir du 15 décembre 2020. Selon le petit garçon, ses parents ne s'étaient pas disputés mais ils avaient parlé de divorce. Il avait notamment entendu la phrase : "Puisque c'est comme ça, alors on va se séparer" avant d'apporter d'autres précisions : "Après, j'ai entendu des gros mots. J'entendais que peut-être ils faisaient ça (il allonge les bras à l'horizontal pour mimer la scène). Après je me suis endormi. C'est peut-être maman ou pas qui a dit ça. Après, je n'ai plus rien entendu".

Bouleversés par la disparition de leur maman, Louis et Elyah lui ont adressé de tendres mots d'amour qu'ils ont déposés devant la maison familiale le 15 novembre dernier à l'occasion de son 34ème anniversaire. "Maman, on t'aime. Tu nous manques. Joyeux anniversaire. Elyah et Louis".

son fils n'était "jamais arrivé à l'école avec des bleus ni avec des cocards ou quoi que ce soit". Le Parisien faisait de son côté état de nombreuses brimades infligées par son père dont des "coups de pieds aux fesses, des fessées et des gifles en public et des tirages d'oreille". Interrogé le 15 octobre 2021 par deux juges d'instruction à Toulouse, Audrey Assemat et Coralyne Chartier, Cédric Jubillar avait avoué avoir été parfois violent avec son fils Louis . "C'est sûr que oui, je gueule (...), j'essayais de faire peur à mon enfant. Pour éviter qu'il me refasse la même bêtise." expliquait-il. Loin d'être un papa agressif selon lui, il ajoutait que.

De son côté, Cédric Jubillar clame toujours son innocence dans la disparition de Delphine et a récemment fait une nouvelle demande de remise en liberté. La cour d'appel rendra sa décision le 22 novembre prochain.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.