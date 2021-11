Delphine Jubillar - Le cri du coeur déchirant de ses jeunes enfants : "Tu nous manques maman"

Onze mois et toujours aucune nouvelle de Delphine Jubillar. Depuis la disparition de l'infirmière de 34 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les enquêteurs continuent de se demander où la jeune femme peut bien se trouver. Un mystère qui reste entier aujourd'hui, même si son mari, Cédric, est incarcéré à la prison de Seysses depuis le 18 juin. S'il ne cesse de clamer son innocence, plusieurs détails ont amené les autorités à le mettre en examen pour "meurtre par conjoint" et le placer en détention provisoire. Au milieu de cette affaire très complexe, on retrouve les deux enfants du couple, Elyah et Louis, bientôt 2 ans et 7 ans.

Des enfants qui n'ont plus revu leur mère depuis maintenant onze mois et dont le père est actuellement en prison. Une situation qu'on imagine extrêmement difficile pour les deux petits, qui ont choisi de diffuser un bref message lors de l'hommage rendu à Delphine Jubillar hier devant sa maison de Cagnac-les-Mines. Une cinquantaine de personnes s'étaient réunies pour y allumer des bougies et y déposer des fleurs en l'honneur de l'infirmière, qui fêtait son anniversaire. Un évènement diffusé en direct sur Facebook et durant lequel les deux enfants de l'infirmière disparu ont laissé un petit mot à peine perceptible lors du live. "Maman, on t'aime. Tu nous manques. Joyeux anniversaire. Elyah et Louis", ont-ils écrit.

Un message poignant quand on sait que les deux petits n'ont pas pu voir leur mère depuis plus de onze mois maintenant et qu'ils vivent désormais chez leur tante. Pendant cette émouvante soirée en hommage à Delphine, sa cousine Lolita a également tenu à prendre la parole pour exprimer ce qu'elle a sur le coeur. "Tous les soirs, je me couche en me disant que la vérité va éclater... Mais les jours passent. Il faut que justice soit faite", clame-t-elle aujourd'hui.

Alors que l'on a appris récemment de nouveaux éléments sur le premier interrogatoire de Cédric Jubillar en octobre dernier, l'enquête se poursuit, mais cette affaire semble encore loin d'avoir livré sa vérité...

Ce mardi 16 novembre, une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubillar doit être examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Sa détention provisoire depuis le 18 juin est considérée comme "abusive" par ses défenseurs, ce qui motive cette nouvelle demande, a rappelé ce week-end à l'AFP Me Emmanuelle Franck qui défend avec Mes Jean-Baptiste Alary et Alexandre Martin ce peintre plaquiste intérimaire qui clame son innocence.

C'est la troisième fois que ses défenseurs tentent d'obtenir sa remise en liberté : après avoir fait appel en vain début juillet du placement en détention de Cédric Jubillar, ils avaient présenté en août une demande de remise en liberté, également rejetée en septembre.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.