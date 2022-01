Disparition de Delphine Jubillar : où est passée Séverine, la nouvelle compagne de Cédric ?

Interpellée le 15 décembre 2021 pour "complicité de recel de cadavre" dans l'affaire concernant la disparition de Delphine Jubillar, Séverine a été soupçonnée par les enquêteurs de savoir où se trouvait le corps de l'infirmière mais aussi d'avoir souhaité déplacer son cadavre avec un codétenu de Cédric. Après avoir été interrogée par les gendarmes de Gaillac, Séverine n'avait finalement été retenue que 38 heures, sur les 48 heures légales, faute de preuves.

Installée à Lescure-d'Albigeois, cette aide-soignante a ensuite rapidement souhaité fuir sa région et se serait depuis réfugiée à la campagne dans un "endroit tenu secret" selon Le Nouveau Détective. "À l'heure où nous bouclions ces pages, Séverine était allée se mettre au vert, dans un endroit tenu secret, pour souffler après toutes ces émotions" a ainsi indiqué le journaliste Vincent Sénécal.

En rémission d'un cancer, cette maman de deux enfants (dont l'un des fils est ami avec Cédric Jubillar) avait sympathisé avec le papa de Louis et d'Elyah lors d'une battue organisée pour retrouver le corps de Delphine en avril 2021, soit quatre mois après la disparition de l'infirmière. Elle s'était rapprochée du peintre-plaquiste après avoir retrouvé un pull qui semblait appartenir à Delphine. Ils étaient ensuite rapidement tombés amoureux l'un de l'autre. "Autour de la mi-avril, nous avons dîné ensemble et notre histoire a commencé. Je me suis attachée à lui et lui s'est attaché à moi" expliquait-elle au journal Le Parisien. Très amoureuse, elle a toujours défendu Cédric et s'est toujours dite persuadée de son innocence dans la disparition de Delphine Jubillar.

Très inquiète pour sa sécurité depuis qu'elle est en couple avec Cédric, Séverine a par ailleurs fait installer une caméra devant sa maison afin de surveiller à distance les éventuels rôdeurs qui pourraient venir près de chez elle. "Elle n'est pas tranquille depuis l'arrestation de son mec (...) Chaque fois qu'elle sort, elle regarde partout d'un air inquiet..." avait ainsi confié une voisine auprès du magazine Le Nouveau Détective.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.