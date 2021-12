Delphine Jubillar : Un proche de Cédric l'a-t-il aidé à cacher le corps ?

Soupçonné d'avoir demandé à l'un de ses anciens co-détenus de la prison de Seysses de déplacer le corps de Delphine Jubillar qui serait enterré dans la commune de Cagnac-Les-Mines, Cédric lui aurait également fait d'étranges confidences. En effet, le peintre-plaquiste aurait avoué avoir été aidé par deux proches pour transporter le cadavre de sa femme entre leur domicile et une ferme agricole située à deux kilomètres de leur maison.

Selon Le Parisien, "L'un d'entre eux l'aurait même aidé à transporter et enterrer le corps de Delphine au cours de la nuit fatidique du 15 au 16 décembre 2020. Un autre lui aurait fourni une aide logistique en mettant un véhicule à disposition pour effectuer ce macabre transport.". L'ancien codétenu ayant reçu ces confidences aurait ajouté que Cédric aurait parlé d'une "voiture blanche" pour déplacer le corps de son épouse.

Suite aux déclarations de l'ancien codétenu de Cédric Jubillar, les deux suspectés d'avoir aidé le peintre-plaquiste à enterrer Delphine ont été rapidement interpellés le 15 décembre 2020. Faute de preuves, ils ont été relâchés à l'issue de leurs auditions et aucune charge ne pèse sur eux pour le moment. Les enquêteurs ont néanmoins gardé leurs véhicules afin de les analyser et de trouver d'éventuelles traces du corps de l'infirmière d'Albi. Les gendarmes espèrent y trouver un indice qui leur permettra de retrouver enfin Delphine, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines.

Pour rappel, Cédric Jubillar reste le suspect numéro un dans cette affaire et est incarcéré à la prison de Seysses depuis juin 2021 pour "homicide sur conjoint". Il a récemment été accusé de meurtre par un autre détenu qui était également incarcéré dans le même centre pénitentiaire. Placé à l'isolement, il aurait néanmoins réussi à rentrer en contact avec cet homme au lourd casier judiciaire.

Pourtant depuis son incarcération, le papa de Louis et d'Elyah ne cesse de clamer son innocence et assure n'avoir aucun lien dans la disparition de son épouse. Sa petite-amie Séverine a été interpellée le 15 décembre 2021 et placée en garde à vue pour "recel de cadavre". Soupçonnée d'avoir vu le cadavre de Delphine et de savoir où elle se trouve, elle a finalement été retenue 38 heures, sur les 48 heures légales, faute de preuves.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.