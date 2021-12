Disparition de Delphine Jubillar - Le témoignage lourd de sens de son fils : "Mamie m'a dit..."

Interrogé le jour de la disparition de sa mère Delphine Jubillar puis une seconde fois le 20 janvier 2021, Louis a livré des détails troublants aux enquêteurs selon Le Point. S'il confirme avoir entendu ses parents se disputer et son père Cédric dire "Si c'est comme ça on va se séparer", le petit garçon s'est également souvenu de son réveil la matinée du 16 décembre 2020. Le frère d'Elyah confie s'être réveillé une première fois et avoir vu son papa. "Je me suis réveillé, papa m'a dit de rester au lit encore" a-t-il expliqué. Obéissant, le petit garçon retourne se coucher puis se réveille une nouvelle fois quelques heures plus tard. Cette fois, c'est sa grand-mère qui est là, son père étant parti au commissariat pour subir son premier interrogatoire.

"Je me suis réveillé une deuxième fois et il n'y avait pas papa, pas maman. Il n'y avait que mamie" révèle le fils de Delphine et Cédric Jubillar. Lorsqu'il demande à sa mamie où est sa maman, celle-ci lui répond : "Mamie m'a dit que maman s'était perdue dans la forêt". Une manière de rassurer son petit-fils pour la grand-mère, sans doute pas encore totalement consciente de la gravité de la situation.

Mais très vite, le petit garçon de 7 ans a une autre hypothèse que sa grand-mère concernant la disparition de sa mère. Ayant entendu ses parents se disputer et même dire des "gros mots", il a confié son ressenti aux enquêteurs : "Peut-être ils se sont séparés dans la nuit, c'est pour ça qu'on la cherche..."

Pour rappel, Cédric n'a plus aucun contact avec ses enfants depuis qu'il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse, en juin dernier. Le peintre-plaquiste de 34 ans - qui clame toujours son innocence - a subi un nouvel interrogatoire le 3 décembre dernier. Il a dû une nouvelle fois détailler sa dernière soirée passée avec l'infirmière face à deux magistrates chargées de l'enquête.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.